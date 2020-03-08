Путин: количество президентских сроков нужно ограничить

Президент РФ отметил, что во многих странах Европы распространена практика неограниченного количества президентских сроков.

Лидер Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ограничение количества сроков избрания президента для одного человека необходимо для того, чтобы гарантировать в стране сменяемость власти. Соответствующий фрагмент интервью главы государства в воскресенье был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Также Владимир Путин отметил, что во многих европейских странах распространена практика неограниченного количества президентских сроков, пишет ТАСС.