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В ГД внесут поправку о досрочных парламентских выборах

10.03.2020 14:35
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В ГД внесут поправку о досрочных парламентских выборах

Всероссийское голосование о внесении поправок в Конституцию РФ состоится 22 апреля.

Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Александр Карелин планирует внести поправку о досрочных парламентских выборах в проект закона об изменении Конституции РФ. По его словам, российский глава Владимир Путин предлагает "усилить роль фракции и большинства нашего населения через представительство в Госдуме и Совфеде". Депутат считает, что под такие новые функции необходимо провести внеочередные парламентские выборы. Кроме того он уточнил, что соответствующую поправку Госдума рассмотрит во вторник, 10 марта, пишет РИА Новости.

Напомним, что проведение всенародного голосования о внесении поправок в основной закон страны запланировано на 22 апреля.

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