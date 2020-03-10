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Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору, как СССР ответил гитлеровской Германии

10.03.2020 11:03
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Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору, как СССР ответил гитлеровской Германии

Говоря об атаке фашистов во времена ВОВ, глава РФ заявил: «если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим».

Российский лидер, отвечая на вопрос соответствующего содержания в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», заявил, что РФ будет отвечать всем агрессорам также, как это делал СССР с Германией во времена Второй Мировой войны. Свой ответ глава государства сопроводил перефразированными стихами из Библии: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Путин напомнил, что в период ВОВ СССР в результате фашисткой атаки потерял 27 миллионов человек.

«И, если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим», — заявил президент.

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