Путин заявил, что Россия ответит любому агрессору, как СССР ответил гитлеровской Германии

Говоря об атаке фашистов во времена ВОВ, глава РФ заявил: «если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим».

Российский лидер, отвечая на вопрос соответствующего содержания в рамках проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину», заявил, что РФ будет отвечать всем агрессорам также, как это делал СССР с Германией во времена Второй Мировой войны. Свой ответ глава государства сопроводил перефразированными стихами из Библии: «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет».

Путин напомнил, что в период ВОВ СССР в результате фашисткой атаки потерял 27 миллионов человек.