Что едят мировые лидеры. Рацион Путина, Трампа и Меркель

Специалисты отмечают "прекрасную физическую форму" и "хороший" рацион питания российского лидера Владимира Путина.

Эксперты Европейского медицинского института ожирения сравнили рацион питания и образ жизни мировый лидеров: президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и канцлера Германии Ангелы Меркель. Так, специалисты отмечают хорошую форму российского лидера, который поддерживает организм с помощью постоянных тренировок, а также "хорошего" питания. Рацион Владимира Путина включает постное мясо, нежирную рыбу, много овощей и фруктов, а также крупы и яйца. Президент Путин не употребляет продукты глубокой переработки и алкоголь, хотя иногда, по мере необходимости, позволяет себе выпить вино или пиво.

Ангела Меркель предпочитает немецкую кухню, которая состоит из мясных колбасок, картофельного пюре и пива, тем не менее во время ужина канцлер ФРГ отдает предпочтение овощам. Эксперты отмечают отсутствие у Меркель постоянных занятий спортом, хотя иногда она катается на лыжах или совершает пешие прогулки.

Наиболее "плохой" рацион питания и образ жизни, по мнению специалистов, у американского лидера Дональда Трампа. Президент США, у которого существуют проблемы с холестерином и присутствует "легкая форма ожирения", предпочитает фаст-фуд, кока-колу и шоколадные коктейли. Что же касается спорта, то хотя в молодости Дональд Трамп занимался бейсболом и футболом, в настоящее время он ведет "сидячий образ жизни", пишет РИА Новости.