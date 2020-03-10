Обвиняемых по делу MH17 могут пожизненно посадить

Четверым фигурантам дела предъявлены обвинения по двум пунктам.

В Нидерландах проходит судебное разбирательство по делу о катастрофе с малайзийским Боингом MH17 в Донбассе, которое произошло в июле 2014 года. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителя прокуратуры, четверым подозреваемым может грозить пожизненным срок заключения. Всем им ранее были предъявлены обвинения по двум пунктам. Первый: уничтожение самолета, которое привело к гибели людей – статья 168 УК страны. Второй пункт: убийство 298 человек, которые были на борту рейса MH17 – статья 289 УК.