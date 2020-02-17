Украина ответила на сообщения об увольнении прокуроров по делу MH17

Вадим Пристайко заявил, что Украина готова оказать всю необходимую помощь Нидерландам в расследовании дела МН17.

17 февраля глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что увольнение в рамках реформы Генеральной прокуратуры Украины затронуло не всех следователей, которые были задействованы в расследовании дела о крушении малайзийского Boeing MH17. По его словам, прокуроры, у которых есть наработанные материалы по данному делу, продолжают заниматься своими непосредственными обязанностями. Также Пристайко подчеркнул, что Украина готова оказать всю необходимую помощь Нидерландам.

Ранее голландское издание NRC Next сообщило о том, что все шесть украинских прокуроров, которые были задействованы в расследовании дела МН17, были уволены, пишет РИА Новости.