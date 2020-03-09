В Китае определили срок окончания эпидемии коронавируса

Мировая эпидемия коронавируса продлится до июня.

Глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань озвучил мнение китайских экспертов о сроках окончания распространения в мире COVID-2019. По мнению специалистов, мировая эпидемия коронавируса закончится не раньше июня. При этом китайские эпидемиологи считают, что настало время пересмотреть те меры, которые принимаются для предотвращения распространения COVID-2019 в Китае. Власти должны стремиться не допускать привоза вируса из-за границы, а не стремиться к предотвращению вывоза коронавируса за пределы Китая, пишет ТАСС.

По последним данным всего коронавирусом было инфицировано более 105 тыс. человек, 58 359 человек выздоровели, а 3 558 скончались от заболевания.