Москвичей предупредили о приближении арктических холодов

В конце текущей недели в столицу РФ вернется арктический холод. Понижение температуры будет сопровождаться снегом и сильным ветром до 23 м/с.

Об этом в понедельник, 9 марта, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Как отмечает метеоролог, начиная с 13 марта, в Москву придут воздушные массы полярного происхождения, что приведет к понижению температуры. В ночное время температура воздуха составит +3…+5°C. Также вероятен дождь с мокрым снегом.

В субботу осадки будут локальными. Ночная температура воздуха опустится до нулевой отметки. Днем будет немного теплее от 0...+2°C.

По словам Тишковца, может сформироваться временный снежный покров до 1 см.

15 марта в городе будет солнечно, морозы пока останутся. Ночью температура воздуха опустится до -2 до -7°C. Температура воздуха днём будет около 0°C. Вероятно возникновение на дорогах гололедицы, пишет gazeta.ru.