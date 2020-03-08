Турция пригрозила перейти к односторонним действиям в Сирии

Ранее президенты России и Турции объявили о введении режима прекращения огня в Идлибе.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова продолжить односторонние военные действия в сирийском Идлибе. Он подчеркнул, что такое развитие событий возможно в том случае, если Российская Федерация не выполнит свою часть договоренностей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на турецкое информационное агентство Anadolu.

Ранее сообщалось, что в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которых они согласовали совместный документ, а также объявили о введении режима прекращения огня в провинции Идлиб.