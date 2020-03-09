Минфин оценил падение цен на нефть

Россия сможет покрыть выпадающие доходы от снижения цен на нефть до $25-30 за баррель в течение 6-10 лет.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Минфина, Россия в состоянии обеспечить все обязательства, взятые государством в отношении граждан России и реализации федеральных программ. По словам специалистов ведомства, даже в условиях стабильно низких цен, страна сможет покрыть выпадающие доходы, так как Фонд национального благосостояния имеет достаточный объём ликвидных средств. В настоящее время в ФНБ находится порядка 10,1 трлн рублей.

Так, государство спокойно сможет выполнять свои обязательства при падении цен на нефть до $25-30 за баррель, даже при условии, что такая стоимость сырья будет держаться в течение 6-10 лет, пишет RT.