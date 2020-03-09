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Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат

09.03.2020 12:38
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Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат

Елена Бибикова подчеркнула, что гражданам РФ не стоит бояться снижения реальных доходов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат. Сенатор пояснила, что государство намерено выполнить все то, что планируется закрепить в основном законе России.

"То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала Бибикова.

Также сенатор добавила, что, несмотря на падение российской валюты, гражданам страны не стоит бояться снижения реально располагаемых доходов, пишет РИА Новости.

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