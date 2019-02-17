Тайны нашей планеты: Каменный лес в Болгарии

17.02.2019 03:55



Некоторые места нашей планеты настолько уникальны, что стали предметом многолетних ученых споров. Одним из таких мистических уголков Земли является Каменный лес, «растущий» около болгарского города Варны уже около 50 млн. лет. Лес состоит из причудливой формы каменных столбов.

Лес из каменных столбов

Для местных жителей с давних времён это место считалось священным, имеющим особую силу. Однако до XIX столетия в географических и исторических источниках отсутствуют какие-либо упоминания о нем. Первым, кто составил описание этого уникального памятника природы, был военный корреспондент В. Тепляков. Журналист дал столбам меткое название «вбитые в землю исполины».

Популярный объект туризма

Необычная долина, сплошь заполненная каменными столбами привлекает туристов со всего мира. Кажется, будто какой-то силач, имя которого осталось неизвестным, шутки ради вбил в землю тяжёлые каменные колонны. Территория долины достаточно обширна – более 50 кв. км.

Тайна природы

Учёные всего мира до сих пор не могут найти точного объяснения происхождению Каменного леса. Существует около двадцати различных теорий, но ни одна из них не признана единственно верной. Вот некоторые из них:

Согласно самой популярной версии, на месте Каменного леса ранее было море, в глубинах которого образовывались столбы из известняка, пород и застывших организмов.

Со временем море обмелело и высохло, а изваяния остались стоять. Солнечные лучи, и порывы ветра воздействовали на них, придав причудливые формы.

Фото: extra.im

Другие учёные склонны считать каменные образования в Болгарии затвердевшими кораллами. В пустотах по этой теории ранее были растения, которые со временем погибли.

Имеет место и космическая теория происхождения каменного леса. Согласно ей, столбы служили оборудованием для получения важной информации от инопланетных цивилизаций. Несмотря на все попытки, истинная причина происхождения столь уникального явления неизвестна. Но большинство туристов и местных жителей склонны считать Каменный лес мистическим объектом. Отсюда и вера в магическую силу столбов, и множество обрядов с этим связанных.

Классификация каменных исполинов

Все «деревья» в этом лесу делятся на четыре группы. В первую входят столбы, стоящие перпендикулярно к дороге. Вторую группу составляют столбы, неизвестно как поставленные один на другой. Третью составляют гиганты, высота которых достигает 6 метров. Но самой интересной и загадочной считается последняя группа. Она представляет собой кольцо из скал, в центре которого стоит высокий столп. Люди верят, что тому, кто обойдет все кольцо и дотронется до центрального столба, будет сопутствовать удача.

Мистика места

О том, что это место мистическое говорят все. Здесь выключается техника, уходит негатив, происходят другие странные явления. Каждая фигура имеет свое имя и помогает в определенных случаях. Например, «Аист» - тем, кто ждёт детей. А для очищения от грехов стремятся пройти через отверстие «Игольные уши».

Ищущие же вторую половинку стремятся к скале «сердце». Считается также, что влюбленным нужно посмотреть друг на друга через отверстие в скале, чтобы всегда быть вместе.

Фото: byslaikyr livejournal.com