Президент поздравил женщин с Международным женским днем

Владимир Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужчин "брать на себя как можно больше забот".

Лидер Российской Федерации Владимир Путин поздравил всех россиянок с Международным женским днем. Обращение президента было показано в эфире телеканала "Россия 24".

В своей речи глава государства восхитился умению российских женщин совмещать домашние дела, заботы с работой или учебой, но при этом оставаться привлекательными и женственными. Владимир Путин также отметил, что россиянкам свойственна "способность беззаветно любить и глубоко сопереживать". По его мнению, очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение. Особые слова признательности он выразил женщинам, которые посвятили себя материнству и воспитанию детей.

Помимо этого Владимир Путин пожелал россиянкам счастья и призвал мужскую часть населения "брать на себя как можно больше забот не только 8 марта", пишет РИА Новости.