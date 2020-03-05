Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса

Возобновление производства, транспортного сообщения, снятие карантина и другие активности могут привести к вспышке эпидемии.

Вторую волну эпидемии коронавируса предсказал глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг. В разговоре с РИА Новости ученый отметил, что меры, которые предприняли власти Китая в борьбе с коронавирусом, дали свои результаты. Так, зафиксировано сокращение новых случаев заболеваний. Кроме этого, в сторону восстановления движутся производство и обычная активность. Например, возобновление транспортного сообщения и снятие карантина. Но, как подчеркивает эксперт, именно это станет причиной второй волны эпидемии COVID-19 в стране.