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Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса

05.03.2020 10:45
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Китаю предсказали вторую волну эпидемии коронавируса

Возобновление производства, транспортного сообщения, снятие карантина и другие активности могут привести к вспышке эпидемии.

Вторую волну эпидемии коронавируса предсказал глава кафедры эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Коулинг. В разговоре с РИА Новости ученый отметил, что меры, которые предприняли власти Китая в борьбе с коронавирусом, дали свои результаты. Так, зафиксировано сокращение новых случаев заболеваний. Кроме этого, в сторону восстановления движутся производство и обычная активность. Например, возобновление транспортного сообщения и снятие карантина. Но, как подчеркивает эксперт, именно это станет причиной второй волны эпидемии COVID-19 в стране.

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