Рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть

Курс доллара поднялся выше 75 рублей, а стоимость евро превысила 85 рублей.

Согласно данным торгов на международном рынке Forex, курс доллара превысил 75 рублей. Повышение составило 9,5% относительно уровня закрытия предыдущей сессии. По информации аналитиков, данный показатель превысил максимум марта 2016 года. Что же касается евро, то стоимость валюты превысила 85 рублей за один евро, а повышение составило порядка 10% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Эксперты считают, что падение рубля произошло на фоне снижения цен на нефть. Так, на Лондонской бирже майские фьючерсы нефти марки Brent торгуются на уровне $34,66 за баррель. Снижение стоимость составило более 23% к предыдущей сессии, пишет ТАСС.