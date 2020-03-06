Россия и ОПЕК не пришли к соглашению о сокращении добычи нефти

Переговоры ОПЕК и России по вопросу сокращения добычи нефти могут возобновиться в самое ближайшее время.

По окончании переговоров министров стран-членов ОПЕК+ в Вене, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане сообщил, что в ходе заседания не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти. По его словам, без участия России, другие страны, входящие в организацию, не будут сокращать объемы добываемого сырья. Тем не менее, он отметил, что рынку необходимо "дополнительное сокращение добычи", поэтому, переговоры по этому вопросу будут возобновлены в ближайшее время, возможно, уже на следующей неделе, пишет ТАСС.