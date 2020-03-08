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В ПФР объяснили, как заработать пенсию в 50 тысяч рублей

08.03.2020 22:53
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В ПФР объяснили, как заработать пенсию в 50 тысяч рублей

Ранее сообщалось, что одна россиянка получает пенсию в размере более 50 тысяч рублей.

Глава отдела по взаимодействию со средствами массовой информации отделения ПФР по Москве и Московской области Марина Густова рассказала, что граждане страны могут значительно повысить размер своей пенсии за счет ежемесячных денежных выплат, которые предоставляются отдельным категориям россиян. Кроме того она отметила, что увеличить размер пенсионных выплат помогут надбавки за работу на вредных производствах и Крайнем Севере, а также приобретение страховых баллов.

Такими словами Густова прокомментировала появившиеся ранее публикации СМИ о том, что одна женщина, проживающая в Омской области, получает страховую пенсию в размере свыше 50 тысяч рублей. Уточняется, что россиянка заработала эту сумму только на страховых взносах, пишет "Вечерняя Москва".

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