ГД отклонила поправку о закреплении пенсионного возраста

03.03.2020 20:31 Комментарии

Депутаты предложили прописать в Конституции, что отправится на заслуженный отдых по старости мужчины могут в возрасте 60 лет, а женщины - в 55 лет.

Комитет Государственной думы по законодательству и государственному строительству во вторник, 3 марта, на заседании отклонил поправку о закреплении пенсионного возраста в Конституции РФ. Уточняется, что соответствующее предложение поступило от депутатов партий "Справедливая Россия" и КПРФ. Предполагалось, что отправится на заслуженный отдых по старости мужчины могут в возрасте 60 лет, а женщины - в 55 лет, пишет РИА Новости.