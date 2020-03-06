Президент Турции оценил соглашение с Россией по Идлибу

5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции, в ходе которых стороны согласовали совместный документ.

Турецкий глава Реджеп Тайип Эрдоган считает, что договоренности России и Турции по Идлибу окажутся очень полезными. Он пояснил, что российско-турецкое соглашение по Сирии будет защищать границы страны от атак со стороны террористов и сирийских войск. Также Эрдоган выразил уверенность, что договоренности станут основой для стабилизации ситуации в провинции Идлиб. Об этом пишет агентство РИА Новости, ссылаясь на турецкую газету Hurriyet.

Напомним, что 5 марта в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции, в ходе которых стороны согласовали совместный документ, а также объявили о введении режима прекращения огня в Идлибе.