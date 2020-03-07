В РФ зарегистрировали четыре новых случая заболевания COVID-19

Уточняется, что три заболевших находятся в Липецке, а один - в Санкт-Петербурге.

За последние сутки в России зарегистрировали четыре новых случая заражения инфекцией COVID-19. Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Уточняется, что один заболевший находится в Санкт-Петербурге, а остальные - в Липецке, заразившиеся россияне были помещены в специальные инфекционные боксы. В сообщении также сказано, что все госпитализированные недавно вернулись из Италии, пишет РИА Новости.