В "Роснефти" объяснили отказ России от сделки с ОПЕК

Михаил Леонтьев заявил, что снижение нефтедобычи противоречит интересам РФ.

Пресс-секретарь компании "Роснефть" Михаил Леонтьев считает, что сделка стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти противоречит интересам Российской Федерации. Он пояснил, что снижение объемов нефтедобычи может привести к тому, что на мировом рынке дорогое американское сланцевое сырье вытеснит недорогую российскую и арабскую нефть. Также Леонтьев отметил, что сейчас Россия сможет сосредоточиться на монетизации своей ресурсной базы, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что РФ отклонила предложение ОПЕК о сокращении нефтедобычи в связи с распространением коронавирусной инфекции по всему миру.