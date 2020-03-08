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В России обновился формат полиса ОСАГО

08.03.2020 15:51
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В России обновился формат полиса ОСАГО

Теперь водители смогут вносить информацию о КАСКО на оборотную сторону страхового полиса.

С 8 марта в Российской Федерации вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Теперь водители смогут вносить информацию о КАСКО на его оборотную сторону. Отмечается, что для этого заключать отдельный договор добровольного автострахования не нужно. Также нововведение должно соответствовать некоторым стандартным требованиям: сроки действия КАСКО и полиса ОСАГО должны совпадать и включать в себя риски утраты или повреждения транспортного средства. Кроме того водители могут отказаться от добровольной страховки, при этом не требуется расторгать договор обязательного автострахования, пишет "Коммерсантъ".

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