Президент поздравил россиянок с наступающим 8 марта

Владимир Путин отметил, что в Ивановской области количество детей увеличилось на 18 процентов.

Лидер РФ Владимир Путин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем. Соответствующее заявление глава государства сделал во время поездки в Иваново. Также президент выразил надежду, что в средствах массовой информации поздравит всех женщин страны.

Кроме того Владимир Путин добавил, что в Ивановской области количество детей увеличилось на 18 процентов.