Президент поздравил россиянок с наступающим 8 марта
Владимир Путин отметил, что в Ивановской области количество детей увеличилось на 18 процентов.
Лидер РФ Владимир Путин поздравил россиянок с наступающим Международным женским днем. Соответствующее заявление глава государства сделал во время поездки в Иваново. Также президент выразил надежду, что в средствах массовой информации поздравит всех женщин страны.
Кроме того Владимир Путин добавил, что в Ивановской области количество детей увеличилось на 18 процентов.
"Это все-таки такой очень серьезный, значимый пункт, хороший показатель", - цитируют слова главы государства РИА Новости.
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