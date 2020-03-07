Президент поручил провести в РФ миграционную реформу

Владимир Путин предложил аннулировать разрешение на временное проживание, которое сейчас является промежуточной ступенью перед получением гражданства РФ.

Глава России Владимир Путин поручил пересмотреть миграционные режимы и институт гражданства в стране. В частности, предлагается ввести общий, упрощенный и особый виды порядка получения российского гражданства. Соответствующие поручения президента по реализации концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы размещены на официальном портале Кремля.

Чтобы получить бессрочный вид на жительство, иностранцам нужно будет зарегистрироваться в государственной информационной системе, проживать на территории РФ, соблюдать российское законодательство и знать русский язык. Кроме того все претенденты не должны иметь опасных заболеваний.

Также Владимир Путин предложил аннулировать разрешение на временное проживание, которое сейчас является промежуточной ступенью перед получением гражданства РФ, так как оно в существующем виде "фактически себя изжило", пишет "Лента.ру".