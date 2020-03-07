Из Керчи в Анапу начали курсировать пригородные поезда

Стоимость билета до конечной остановки составляет 439 рублей.

В субботу, 7 марта, в 14:38 мск отправился первый пригородный поезд по направлению "Керчь-Анапа". Уточняется, что стоимость билета до конечной остановки составляет 439 рублей. В пути рельсовый автобус совершит две остановки, а именно на станциях "Тамань-Пассажирская" и "Юровская".

Согласно расписанию, пригородный поезд по направлению "Керчь-Анапа" будет отправляться ежедневно два раза в день, а в пятницу и выходные дни - три раза, пишет РИА Новости.