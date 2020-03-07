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Власти Крыма отказались от украинской воды

07.03.2020 18:38
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Власти Крыма отказались от украинской воды

Владимир Константинов считает, что Крыму опасно прикасаться к днепровской воде, так как украинская сторона не может гарантировать безопасность поставок.

Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что региону не нужна днепровская вода до тех пор, пока Украина не оставит попытки вернуть российский полуостров. По его словам, республике опасно прикасаться к украинской воде, так как Киев не может гарантировать безопасность поставок. Константинов пояснил, что использование украинской воды может быть опасно для жизни.

Также парламентарий добавил, что в Крыму есть своя программа обеспечения водой и работа в этом направлении ведется, пишет РИА Новости.

Ранее новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль предложил возобновить подачу воды на полуостров.

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Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воды в Крым
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