Новый премьер-министр Украины предлагает возобновить подачу воду в Крым

Денис Шмыгаль назвал полуостров украинским, поэтому подавать воду туда нужно.

Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на Крымский полуостров нужно вернуть подачу воды. Как передает РИА Новости, с такой инициативой он выступил в эфире ТК «1+1». По словам политика, в регионе проживают украинцы, для которых не надо перекрывать воду.

«Крым – это Украина, мы не собираемся не подавать воду в Украину», – подчеркнул Шмыгаль. Заявив, что подача воды – это тема «гуманитарной ответственности».

Напомним, что в первых числах февраля сообщалось, что на полуострове сокращается объем воды, в частности, в Симферополе оставалось запасов не больше чем на сто дней. Позднее этот вопрос был снят.