Президент РФ поздравил Терешкову с днем рождения

6 марта Валентине Терешковой исполнилось 83 года.

Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения. По словам президента, ее вклад в развитие национальной космической программы заслуживает особого внимания. Помимо этого Путин отметил, что она на протяжении нескольких лет принимает активное участие в общественной и законотворческой деятельности страны. Также глава государства добавил, что Терешкова является настоящим героем, так как "служение Родине стало делом и смыслом всей ее жизни". Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале Кремля.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года, сегодня ей исполнилось 83 года, пишет РИА Новости.