Президент РФ поздравил Терешкову с днем рождения
6 марта Валентине Терешковой исполнилось 83 года.
Глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Валентину Терешкову с днем рождения. По словам президента, ее вклад в развитие национальной космической программы заслуживает особого внимания. Помимо этого Путин отметил, что она на протяжении нескольких лет принимает активное участие в общественной и законотворческой деятельности страны. Также глава государства добавил, что Терешкова является настоящим героем, так как "служение Родине стало делом и смыслом всей ее жизни". Соответствующая телеграмма опубликована на официальном портале Кремля.
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года, сегодня ей исполнилось 83 года, пишет РИА Новости.
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Поздравляю Валентину Владимировну Терешкову С Днем Рождения и Международным Женским Днем 8 марта. С уважением гражданин России.Герой СССР.Космонавт на НЛО Юрий Давыдович Казавчинский.Родился 8 марта 1949 года город Владивосток.