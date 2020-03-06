В России зафиксировали шесть случаев заражения COVID-19

Уточняется, что все заразившиеся россияне недавно вернулись из Италии.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Российской Федерации за сутки зафиксировали шесть новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Отмечается, что все заболевшие россияне недавно вернулись из Италии, пять из них находятся в Москве, а один - в Нижнем Новгороде. Также в Роспотребнадзоре добавили, что все заразившиеся были помещены в специальные инфекционные боксы. Кроме того медики проведут проверку всех лиц, которые непосредственно контактировали с инфицированными, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.