Альфа-банк прокомментировал блокировку дебетовых карт

В кредитной организации отметили, что в ближайшее время дебетовые карты клиентов будут бесплатно перевыпущены.

В пресс-службе Альфа-банка заявили, что кредитная организация начала блокировать дебетовые карты клиентов из-за сообщений о возможной утечке данных. В банке добавили, что сейчас средствам россиян ничего не угрожает, поэтому блокировка карт была остановлена, а ранее заблокированные в стандартные сроки будут разблокированы. Также кредитная организация подчеркнула, что в ближайшее время карты клиентов будут бесплатно перевыпущены. Это необходимо для обеспечения полной безопасности.

С утра 7 марта российские граждане начали жаловаться на блокировку дебетовых карт. При этом клиенты Альфа-банка рассказали, что кредитная организация не уведомила их о проблемах заранее, пишет РБК.