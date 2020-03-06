Москвичам рассказали о погоде в праздничные дни

Синоптик сообщила, что с 7 по 9 марта в Москве ожидается облачная погода.

Главный специалист столичного "Метеобюро" Татьяна Позднякова сообщила, что жителей Москвы в праздничные дни с 7 по 9 марта ожидает облачная погода. По ее словам, в некоторых районах российской столицы пройдут небольшие дожди.

"Наибольшее количество осадков мы ожидаем 9 марта", - сказала синоптик.

Также Позднякова добавила, что днем температура воздуха прогреется до +7-+9°C, а ночью - до +3-+5°C, пишет РИА Новости.