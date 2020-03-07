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В СФ отреагировали на заявление Зеленского по Донбассу

07.03.2020 14:04
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В СФ отреагировали на заявление Зеленского по Донбассу

Владимир Джабаров заявил, что именно Украина не выполняет свою часть обязательств в рамках Минских соглашений.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров полагает, что выход Украины из "нормандского саммита" может привести к неожиданным последствиям, так как в этом случае вопрос по Донбассу будет решаться более радикально. Также Джабаров отметил, что причины, из-за которых украинская сторона хочет отказаться от "нормандского формата", непонятны. Он пояснил, что именно Киев не выполняет свою часть ранее достигнутых соглашений по Донбасссу, пишет RT.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет тратить весь свой президентский срок на Минские договоренности. Он добавил, что Киев готов отказаться от "нормандского саммита", если в течение года ситуация в Донбассе не изменится.

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