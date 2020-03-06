Зеленский назвал условие прекращения переговоров по Донбассу

Президент Украины отвел один год на заключение соглашения по Донбассу.

Украина может остановить процесс переговоров с Россией по ситуации на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в том случае, если не удастся прийти к удовлетворительным для сторон договоренностям в течение года, Украина выйдет из переговорного процесса. Зеленский подчеркнул, что не может ждать заключения соглашения по Донбассу пять лет , отметив, что власти Украины имеют два-три запасных плана на случай прекращения переговоров с Россией, пишет РБК.