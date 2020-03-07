Оценены потери России из-за расторжения сделки с ОПЕК

Топ-менеджер "Лукойла" считает, что увеличение добычи нефти на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь.

Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун предположил, что Российская Федерация будет терять $100-$150 млн в сутки из-за расторжения сделки с ОПЕК.

"Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение", - заявил топ-менеджер нефтяной компании.

Федун уточнил, что такие потери связаны с прогнозируемым падением цен на нефть до $40 за баррель при объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в день. Также он отметил, что увеличение нефтедобычи на 2-3% не сможет компенсировать будущих потерь. Об этом пишет агентство РБК, ссылаясь издание The Bell.

Ранее стало известно, что РФ и ОПЕК не удалось прийти к соглашению о сокращении добычи нефти в связи с распространением инфекции COVID-19.