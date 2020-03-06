В Вене началось заседание ОПЕК+

Главная тема встречи - сокращение нефтедобычи в связи с распространением коронавируса.

В пятницу, 6 марта, в Вене началось официальное заседание стран ОПЕК+. Главная тема встречи - сокращение добычи нефти в связи с распространением инфекции COVID-19. Отмечается, что заседание началось на шесть часов позже, по сравнению с графиком из-за того, что министры стран-участниц ОПЕК проводили неформальные переговоры.

Ранее сообщалось, что Россия не поддержала рекомендацию международной межправительственной организации о дополнительном сокращении добычи нефти из-за распространения коронавируса по всему миру.