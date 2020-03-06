Президент прокомментировал возможность возглавить Госсовет

Владимир Путин считает, что России нужна сильная президентская власть.

По словам президента России Владимира Путина, для России будет губительна ситуация, при которой в стране сложится двоевластие. Поэтому, он выразил опасение по поводу своего возможного назначения главой Госсовета и наделения нового органа особыми полномочиями. Об этом президент рассказал во время своей встречи с представительницами общественности в Иваново. Путин подчеркнул, что для России важна сильная президентская власть и любое ослабление этой власти негативно скажется на будущем страны, пишет РИА Новости.