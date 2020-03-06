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В Гидрометцентре подвергли критике прогноз о «малиновом» лете

06.03.2020 13:00
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В Гидрометцентре подвергли критике прогноз о «малиновом» лете

Как заявил метеоролог Роман Вильфанд, в основе подобных заявлений не могут лежать объективные данные.

Представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд прокомментировал прогноз погодного центра «Фобос» о так называемом «малиновом лете». По его словам, в основе подобных заявлений не лежат объективные данные. То есть, авторы подобной методики должны приводить цифры, а также пояснить методологию прогнозирования.

«Малиновое и малиновое… Это все общие слова», — считает синоптик.

Вильфанд также особо отметил, что в Гидрометцентре не дают прогнозы через «такие формулировки». По факту, невозможно «топнуть ногой» и сказать, что лето станет прекрасным.

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