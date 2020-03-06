Россия не поддержала предложение ОПЕК о сокращении нефтедобычи

По словам источника, РФ готова продлить текущие договоренности на II квартал.

Российская Федерация не поддержала предложение министров энергетики стран-участниц ОПЕК о дополнительном сокращении добычи нефти из-за распространения эпидемии COVID-2019 по всему миру. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, Москва отклонила соответствующее предложение еще до начала официальных переговоров в Вене, которые должны состояться в пятницу, 6 марта. Также он добавил, что российская сторона готова продлить текущие договоренности на II квартал.