Члены ОПЕК хотят сократить добычу нефти

Решение о сокращении нефтедобычи должны поддержать все члены картеля, включая Россию.

На заседании в четверг, 5 марта, министры энергетики стран-участниц ОПЕК договорились сократить добычу нефти во втором квартале на 1,5 млн баррелей в день из-за негативного влияния эпидемии коронавируса на нефтяной рынок. Уточняется, что решение о сокращении нефтедобычи должны поддержать все члены картеля, включая Российскую Федерацию. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК, ссылаясь на информационное агентство Reuters.