Путин оценил договоренности России и Турции по Сирии

Владимир Путин надеется, что режим прекращения огня в Идлибе создаст условия для продолжения разрешения конфликта в Сирии.

Глава России Владимир Путин считает, что договоренности, достигнутые с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах, которые прошли 5 марта в Москве, станут хорошей основой для разрешения сирийского конфликта. Также президент РФ выразил надежду, что режим прекращения огня в провинции Идлиб положит конец страданиям мирных жителей и создаст условия для продолжения урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассказали о договоренности ввести режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.