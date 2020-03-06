ГД объяснила отказ от поправки о зарубежной недвижимости

Павел Крашенинников считает, что поправка о зарубежной недвижимости может привести к тому, что многие бизнесмены откажутся идти на государственную службу.

Глава комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что поправка к Конституции РФ о запрете недвижимости за рубежом для госслужащих не имеет смысла.

"А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует - то это другой вопрос", - сказал Крашенинников.

Депутат пояснил, что у многих российских чиновников есть зарубежная недвижимость, которая досталась им по наследству. Также он добавил, что соответствующее ограничение может привести к тому, что многие бизнесмены откажутся идти на государственную службу, так как не хотят потерять свое имущество, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что запрет на владение зарубежной недвижимостью не вошел в проект поправок в основной закон России.