Клишас заявил, что поправок к Конституции о зарубежной недвижимости не было

Андрей Клишас заявил, что рабочая группа по обсуждению поправок к Конституции РФ рассматривает лишь те "ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве".

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сопредседатель рабочей группы по обсуждению изменений к Конституции РФ Андрей Клишас заявил, что вопрос о запрете государственным служащим страны иметь недвижимость за рубежом не обсуждался. Также сенатор подчеркнул, что соответствующую корректировку не вносили в проект поправок в основной закон России. По его словам, рабочая группа рассматривает лишь те "ограничения, которые уже существуют в действующем законодательстве", а именно расширен список лиц, кого они затрагивают.

"Я считаю, что те ограничения, которые сейчас сформулированы в проекте поправок, достаточны", - сказал Клишас.

Ранее газета "Ведомости", ссылаясь на источники, написала, что предложение о запрете зарубежной недвижимости для госслужащих не попало в проект поправок в основной закон страны, пишет ТАСС.