Путин заявил, что поправки в Конституцию востребованы

По словам главы государства, ситуация в России стала кардинально другой.

Поправки в российскую Конституцию востребованы, поскольку ситуация в стране стала кардинально другой. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время встречи с главами фракций ГД выступил глава РФ Владимир Путин.

Глава государства, обращаясь к присутствующим, заявил, что «мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне».

Путин также рассказал о том, что рабочая группа по поправкам в Конституцию посещала регионы, где проходили встречи не только избирателями, но и с представителями заксобраний.