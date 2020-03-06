Путин заявил, что поправки в Конституцию востребованы
По словам главы государства, ситуация в России стала кардинально другой.
Поправки в российскую Конституцию востребованы, поскольку ситуация в стране стала кардинально другой. Как передает РИА Новости, с таким заявлением во время встречи с главами фракций ГД выступил глава РФ Владимир Путин.
Глава государства, обращаясь к присутствующим, заявил, что «мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне».
Путин также рассказал о том, что рабочая группа по поправкам в Конституцию посещала регионы, где проходили встречи не только избирателями, но и с представителями заксобраний.
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