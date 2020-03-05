Путин и Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в зоне сирийского Идлиба начнется в ночь на 6 марта.
Во время пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган сообщили о договоренности ввести режим прекращения огня в зоне сирийского Идлиба. Режим тишины начнется в полночь в ночь с 5 на 6 марта. По словам лидеров, дальнейшие действия двух стран в регионе будут обсуждаться на последующих совещаниях. При этом глава Турции отметил, что турецкая сторона оставляет за собой право отвечать на агрессивные действия сирийской армии, направленные против турецких военных, пишет ТАСС.
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