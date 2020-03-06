Украинский премьер попытался оправдаться за свои слова о подаче воды в Крым

Денис Шмыгаль заявил, что Киев хочет помочь украинцам, но сделать это невозможно до тех пор, пока регион не вернется в состав Украины.

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попытался объяснить свое заявление о том, что в Крым необходимо возобновить подачу воды. Как передает РИА Новости, на своей странице в Facebook он заявил, что ток-шоу – это не самый подходящий формат для обсуждения важных вопросов. И по этой причине настоящая позиция, которой он придерживается, «потерялась в суете студии». Политик подчеркнул, что у Киева есть желание помочь украинцам в Крыму, однако в данный момент это технически невозможно сделать. По крайней мере до тех пор, пока регион не вернется в состав Украины.