Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

Организаторами премии European Car of the Year был представлен список моделей – победителей конкурса в этом году.

Победителем международного конкурса стал новый хэтчбек PEUGEOT 208.

Яркий и высокотехнологичный городской автомобиль покорил жюри своим смелым дизайном и широким выбором силовых агрегатов.

Помимо этого, на звание лучшего автомобиля Европы претендовали следующие авто: BMW 1-Series, Ford Puma, Porsche Taycan, Renault Clio, Tesla Model 3 и Toyota Corolla,пишет iz.ru.

Европейский автомобиль года – довольно авторитетная и серьезная международная награда в области автомобилестроения, которая присуждается группой профессиональных европейских автомобильных репортеров. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 1963 г.