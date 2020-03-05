В столичном транспорте усилили меры дезинфекции

В Москве проводится ежедневная дезинфекция общественного транспорта. Ряд профилактических мер направлен на то, чтобы препятствовать распространению гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

Фото:​ © Андрей Никеричев АГН «Москва»

Данная информация размещена на официальном сайте мэра Москвы.

В сообщении говорится о том, что в городе проводят ежедневную дезинфекцию транспорта, а некоторым категориям сотрудников в обязательном порядке измеряют температуру. Кроме того, производится влажная уборка, а после захода состава в депо осуществляется кварцевание вагонов.

Как уточняет russian.rt.com, при обработке поверхностей используются лишь неопасные для человека средства.