Россияне смогут выйти на пенсию в 55 и 60 лет

Вячеслав Володин считает, что снижение возраста получения негосударственной пенсии повысит доверие граждан РФ к НПФ.

Государственная дума РФ в III чтении приняла закон, согласно которому возраст получения негосударственной пенсии снизился на пять лет. Уточняется, что женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины - в 60 лет. Кроме того соответствующий документ касается участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

По мнению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, такая инициатива повысит доверие и интерес российских граждан к НПФ, пишет ТАСС.