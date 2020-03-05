Организаторы решили отменить Петербургский экономический форум

Организаторы Форума прислушались к рекомендациям ВОЗ и решили не проводить мероприятие, которое традиционно собирает большое количество представителей разных стран.

Согласно данным, поступившим от представителя оргкомитета Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), принято решение об отмене мероприятия из-за всемирного распространения коронавируса. Организаторы ПМЭФ приняли к руководству заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая объявила о чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса. Поэтому, в этом году, как сообщил председатель оргкомитета ПМЭФ Андрей Белоусов, Форум проводиться не будет, пишет РИА Новости.