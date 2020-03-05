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Китайские ученые обнаружили два штамма коронавируса

05.03.2020 21:55
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Китайские ученые обнаружили два штамма коронавируса

Согласно новому анализу, два штамма COVID-2019 распространяются по миру. Но ВОЗ настаивает на том, что «нет никаких доказательств того, что вирус менялся». Итак, сколько существует штаммов коронавируса и почему это важно?

Вирусы всегда мутируют, особенно РНК-вирусы, такие как COVID-2019. Когда человек заражен коронавирусом, он размножается в дыхательных путях. Каждый раз, когда случается новое заражение происходит около полудюжины генетических мутаций, говорит Ян Джонс из Университета Рединга, Великобритания.

Когда Сяолу Тан в Пекинском университете и его коллеги изучили вирусный геном, взятый у 103 инфицированных коронавирусом, они обнаружили общие мутации в двух местах генома. Команда определила два типа вируса на основе различий в геноме: 72 были отнесены к «L-типу», а 29 классифицировались как «S-тип».

Отдельный анализ команды предполагает, что L-тип был получен из более старого S-типа. Первый штамм, вероятно, появился в то время, когда вирус перешел от животных к людям. Второй появился вскоре после этого, говорит команда. Оба штамма вовлечены в текущую глобальную вспышку, но тот факт, что L-тип более распространен, говорит о том, что он «более агрессивен», чем S-тип.

«Похоже, что существует два разных штамма», - говорит Равиндер Канда из Оксфордского университета Брукс в Великобритании, которая не принимал участия в работе. «L-тип может быть более агрессивным в передаче себя, но мы пока не знаем, как эти основные генетические изменения будут связаны с серьезностью заболевания».

«Я думаю, это факт, что есть два штамма коронавируса», - говорит Эрик Волц из Имперского колледжа в Лондоне. «Для вирусов нормально проходить эволюцию, когда они передаются новому хозяину».

Важно знать, сколько существует штаммов вируса. Во всем мире несколько групп работают над вакциной, а любая вакцина должна быть нацелена на особенности, которые обнаружены в обоих штаммах вируса, чтобы быть эффективной.

Но различия между двумя выявленными штаммами крошечные.

«С практической точки зрения, вирус такой, каким он был, когда появился», - говорит Джонс. «Нет никаких доказательств того, что ситуация становится хуже».

Это мнение подтверждается Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), пишет New Scientist.

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